Bir ev sahibinin, evini yıkmaya gelen ekiplere karşı çıkma yöntemi sosyal medyanın gündemine oturdu. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, ev sahibi ekiplere havai fişeklerle karşı çıktı.
Evinin çatısına çıkan adam, kepçeye üst üste havai fişekler attı. Büyük gürültüyle patlayan havai fişeklere karşı koyamayan kepçe bir süre sonra devrildi.
Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Evin daha sonra yıkılıp yıkılmadığı bilinmiyor.
Son Dakika › Güncel › Koskoca kepçe saniyeler içerisinde yerle bir oldu! Sen misin evini yıkmaya gelen - Son Dakika