Koskoca kepçe saniyeler içerisinde yerle bir oldu! Sen misin evini yıkmaya gelen - Son Dakika
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Koskoca kepçe saniyeler içerisinde yerle bir oldu! Sen misin evini yıkmaya gelen

15.12.2022 23:38

Bir ev sahibi, evini yıkmaya gelen ekiplere havai fişekle karşı çıktı. Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran görüntülerde, ev sahibinin attığı havai fişeklerin kepçeyi bir süre sonra devirdiği görüldü.

Bir ev sahibinin, evini yıkmaya gelen ekiplere karşı çıkma yöntemi sosyal medyanın gündemine oturdu. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, ev sahibi ekiplere havai fişeklerle karşı çıktı.

KEPÇEYE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDI

Evinin çatısına çıkan adam, kepçeye üst üste havai fişekler attı. Büyük gürültüyle patlayan havai fişeklere karşı koyamayan kepçe bir süre sonra devrildi.

TIKLANMA REKORLARI KIRDI

Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Evin daha sonra yıkılıp yıkılmadığı bilinmiyor.

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Son Dakika Güncel Koskoca kepçe saniyeler içerisinde yerle bir oldu! Sen misin evini yıkmaya gelen - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koskoca kepçe saniyeler içerisinde yerle bir oldu! Sen misin evini yıkmaya gelen - Son Dakika
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