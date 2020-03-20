Bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ - Son Dakika

Bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Karakaş Mahallesi Uzun Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katında Mehmet Mert'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Mert, 2 kız çocuğu ve eşiyle evden çıkarak vatandaşlardan yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.

Bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ

Mehmet Mert, Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:25 Kaynak: AA

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