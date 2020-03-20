Bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - KIRKLARELİ - Son Dakika

Yangını fark eden Mert, 2 kız çocuğu ve eşiyle evden çıkarak vatandaşlardan yardım istedi.

Karakaş Mahallesi Uzun Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katında Mehmet Mert 'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kırklareli 'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

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