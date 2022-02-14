Üye Girişi
Bir evde 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika

Bir evde 2 kişi ölü bulundu

14.02.2022 23:53

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir evde iki kişi ölü bulundu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir evde iki kişi ölü bulundu.

Eskikapımahmut köyünde yaşayan Ö.K'yi (44) evinin bahçesinde hareketsiz görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin içinde de inceleme yapan jandarma ekipleri, Ö.K'nin babası olduğu değerlendirilen M.K'yi (74) vücudu parçalanmış halde buldu.

Köyde hayvancılık yaptıkları öğrenilen Ö.K. ve M.K'nin cenazeleri incelemenin ardından İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ö.K'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edildi.

Bir evde 2 kişi ölü bulundu
Bir evde 2 kişi ölü bulundu
Bir evde 2 kişi ölü bulundu

YORUMLAR
500

Jandarma, İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir evde 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:47 Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
22:46 BAE'li ünlü sanatçıdan Erdoğan'a, Muazzez Abacı sürprizi! "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi
22:39 Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu
22:37 ABD'den dikkat çeken hamle! Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıyorlar
22:12 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı: Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik
22:11 Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 00:01:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bir evde 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement