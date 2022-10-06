Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine Çavuşbey Mahallesi'ndeki müstakil evde arama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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