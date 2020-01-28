Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu - Son Dakika

Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu

6 saat önce

İzmir Kemalpaşa ilçesinde, bir evde çıkan ve ardından başka bir eve sıçrayan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu, System.String[]

İzmir Kemalpaşa ilçesinde, bir evde çıkan ve ardından başka bir eve sıçrayan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesi Kızılçam Sokağı'nda bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, hemen yanında bulunan başka bir eve daha sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, evlerde maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kemalpaşa, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu
Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:30:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı, itfaiye seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]