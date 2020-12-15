Yaralı çift olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Cihan ve Fatma Özer çifti yaralandı.

Kemal Öz Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında patlama meydana geldi.

Uşak 'ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama nedeniyle karı koca yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin

ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması