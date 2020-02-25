Bir evden iki kere hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da bir yazlık eve iki kez girerek hırsızlık yapan ve 14 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir yazlık evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12'si hırsızlık 14 suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli K.S., girdiği yazlık evden ilk önce bir televizyon çaldı. Bir gün sonra tekrar eve giren şüpheli bu kez kombi çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli tespit edilip düzenlenen operasyonla yakalandı.



Emniyette ifadesi alınan şüpheli, nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ