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Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

17.02.2022 10:51

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli O.K'nin (62) Bayraklı ilçesinde 2 ay önce kiraladığı eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde, dedektör köpekler Rota ve Jiby'nin de katılımıyla yapılan aramada, dağıtıma hazır hale getirilmiş 170 kilogram uyuşturucunun yanı sıra telsiz, tabanca, hassas terazi, şarjör ve polis yeleği de ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.

Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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