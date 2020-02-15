Bir evi tamamen yanmaktan mahalleli kurtardı - Son Dakika

Edirne'de bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerinin erken müdahalesi ve itfaiyenin çabalarıyla bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'ta Sebahattin Kısaç'a ait tek katlı evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine mahalle sakinleri, yan taraftaki evin çeşmesinden hortumla su çekerek yangına müdahale etti.

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bitişikteki diğer binalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu evin bir bölümünde hasar oluştu.