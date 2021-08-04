Kasten yaralamadan da arama kaydı bulunan ve gözaltına alınan Ç.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Siirt 'te yapılan operasyonda bir şüphelinin bahçesinde ekili ve kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri bulundu.

Son Dakika › Güncel › Bir evin bahçesinde ekili ve kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti

7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti