Son Dakika Haberleri: Bir Evin Eşyaları Yaklaşık 45 Bin Lira

Bir Evin Eşyaları Yaklaşık 45 Bin Lira

57 dakika önce

Samsun 3. Ev'leniyoruz Fuarı'nda yeni evlenecek çiftler veya evinin eşyalarını değiştirecek vatandaşlar yaklaşık olarak 45 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

Bir Evin Eşyaları Yaklaşık 45 Bin Lira, System.String[]
Samsun 3. Ev'leniyoruz Fuarı'nda yeni evlenecek çiftler veya evinin eşyalarını değiştirecek vatandaşlar yaklaşık olarak 45 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

Samsun 3. Ev'leniyoruz Fuarı kapıları ziyaretçilerine açtıktan sonra birçok yeni evlenen çift veya evinin eşyasını değiştirecek olan vatandaşlar fuara akın etmeye başladı. Vatandaşların ev için ihtiyaç duyduğu her türlü eşyayı ve ürünü bulabildiği fuarda ise bir evi komple değiştirebilecek eşyaların toplam fiyatı yaklaşık 45 bin lira civarında.

Mobilya mağazası sahibi Mehmet Salih Değerli, fuara gelen ziyaretçilerin bu yıl daha fazla olduğunu söyledi. Mobilya almaya gelecek olan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Değerli, "Mobilya işi çok karışık bir iş. Mobilya alma süreci çok fazla uzatılmamalı. Çünkü çeşit çok fazla ve fiyatların da çok uygun olduğu dönemdeyiz. Mobilya alacaklar için en önemli konu evin ölçüsü. Mağaza da görünen mobilya evde aynı şekilde görülmeyebiliyor bunun için ölçüler çok önemli" dedi.

Fuarda oldukları için kampanyalar yaptıklarını dile getiren Değerli, "Mobilya fiyatları çok fazla artmadı. Yemek grubu, oturma grubu ve yatak odası grubu en uygun alınabilecek fiyat olarak yaklaşık 30 bin lira civarında" diye konuştu.

"Vatandaşlar bilindik markalar alsın"

Beyaz eşya ve ankastre mağazasının saha sorumlusu Ümit Türk ise vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Öncelikle alacakları ürünlerde bilindik markalar alsınlar. Ürünü aldıktan sonra servis sürecini iyi takip etmemeliler. Bir ürünü almaya giderken ne alacağını bilerek gitmeliler" şeklinde konuştu.

"Çiftlerimiz için setlerimiz var"

Beyaz eşya fiyatları hakkında bilgi veren Türk, "Beyaz eşya konusunda evlenecek çiftlerimiz için setimiz var. Setin içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi var. Bu set toplamda 5 bin lira. 3 beyaz eşya ve televizyon ile beraber vatandaşlarımız yaklaşık 7 bin liralık bütçe ile buradan ayrılabilirler" ifadelerini kullandı.

Fuarda alışveriş yapan Aktuğ Seven isimli bir vatandaş, fiyatların gayet iyi durumda olduğunu, eksik olan eşyaları tamamlamak için fuara geldiklerini belirtti.

Fuarda ayrıca, yemek takımı 500 lira, kaşık çatal bıçak takımı 500 lira, hiper tencere seti 700 lira, kahvaltı takımı 400 lira, evin ihtiyacını karşılayacak olan tüm perdelerin fiyatı bin lira, gelinlik fiyatı 5 bin lira, halının metrekaresi ise 80 liradan alıcısını bekliyor

Ev'leniyoruz Fuarı'nda sürpriz evlenme teklifi

Samsun 3. Ev'leniyoruz Fuarı'nda sürpriz bir evlenme teklifi oldu. TÜYAP görevlilerince düzenlenen organizasyon ile Ali Keskin isimli vatandaş sahneye çıkarak İlayda Durna'nın adını anons etti. Şaşkın bir şekilde sahneye çıkan İlayda Durna daha sonra Ali Keskin'in sürpriz evlenme teklifini aldı. Teklife evet yanıtını veren İlayda Durna ev Ali Keskin ile birlikte sahneden indi. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden İlayda Durna, böyle bir şeyi beklemediğini ve çok şaşırdığını söyledi. Uzun zamandır böyle bir evlilik teklifini planladığını aktaran Ali Keskin ise "Hazır böyle bir fuardayken herkesin önünde böyle bir teklif yapmak istedim. Fuar görevlileriyle konuştum sağ olsunlar yardımcı oldular. Herkese teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Ekonomi
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