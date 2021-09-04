Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi - Son Dakika

Hazal Arıkan isimli kadın, babasından bir süredir haber alamayınca bugün babasının Yakacık Mahallesi Talebe Sokak'taki evine gitti. 57 yaşındaki Fikret Arıkan, zile basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ EVE GİRDİ

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri evinin içerisine girdiğinde Fikret Arıkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri Hazal Arıkan'a babasının vefat haberini verdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi alan Arıkan, gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil araştırması yaptı. Fikret Arıkan'ın vücudunda herhangi darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Ekiplerin incelemelerin ardından Arıkan'ın cansız bedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracına konularak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.