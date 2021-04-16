Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu - Son Dakika

Deniz :

Memleketi Eşkıyalar hırsızlar tecavuzculer bastı Bütün ülkelerden yağmur gibi geliyor hırsızı ugursuzu katili Neymiş müslümanmış Hıtsın ıgursuzun katılın Kendı ülkesini Svunamayanın dini imanımı ölür ben bu yasımda Bayrağın için vatanım için en az 50 düşmanı öldürjeden ölmem Yeter artık Kadınları katledıyorla çocukları tecavüz edip latlefıyorlar Ahlakda kalmadı Milletin oyvrrdıklerı Kanun yapacak da bu ugırsuzlar temizlenerek diye bekliyoruz Sahada çok bekleriz Bunların 5...10 tanesini asdın bakayım bir daha cesaret edebilen olurmu Galiba devletinde işine geliyor diye düşünmeye başladı millet Analarımız bacılarımız babalarımız çocuklarımız katledenlerı asın asın Nerede Kanun yapıcılar bu millet sızı seçme sebebi Maddi ve manevi canını ve malını Güvebebılırım korur kollar diye sectı Bir gecede toplanıp kendı maaslarınız için ikrsmıyelerınız için kanun çıkarıyorsunuz da Milletin Güvenliği için çıkaramıyor susuz Kınıyoruz