Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu - Son Dakika

Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu

16.04.2021 10:24

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki baba, eve hayvanları beslemeye gelen oğlu tarafından bantla elleri bağlanarak öldürülmüş halde bulundu.

Sabah saatlerinde Kartepe Köseköy Mahallesi Hamamlı Sokak'ta edinilen bilgiye göre Hamam Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu, hayvanları beslemek için babasının evine gitti.

ELLERİNİ BANTLA BAĞLAMIŞLAR

Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Topal'ın evine sevk edilen Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde incelemelerini sürdürüyor.

Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu

İbrahim Topal, Kocaeli, Köseköy, Hamam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Deniz : Memleketi Eşkıyalar hırsızlar tecavuzculer bastı Bütün ülkelerden yağmur gibi geliyor hırsızı ugursuzu katili Neymiş müslümanmış Hıtsın ıgursuzun katılın Kendı ülkesini Svunamayanın dini imanımı ölür ben bu yasımda Bayrağın için vatanım için en az 50 düşmanı öldürjeden ölmem Yeter artık Kadınları katledıyorla çocukları tecavüz edip latlefıyorlar Ahlakda kalmadı Milletin oyvrrdıklerı Kanun yapacak da bu ugırsuzlar temizlenerek diye bekliyoruz Sahada çok bekleriz Bunların 5...10 tanesini asdın bakayım bir daha cesaret edebilen olurmu Galiba devletinde işine geliyor diye düşünmeye başladı millet Analarımız bacılarımız babalarımız çocuklarımız katledenlerı asın asın Nerede Kanun yapıcılar bu millet sızı seçme sebebi Maddi ve manevi canını ve malını Güvebebılırım korur kollar diye sectı Bir gecede toplanıp kendı maaslarınız için ikrsmıyelerınız için kanun çıkarıyorsunuz da Milletin Güvenliği için çıkaramıyor susuz Kınıyoruz Cevap Yaz 44 0 Yayından Kaldır
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