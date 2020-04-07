Bir fabrikada yangın çıktı - Son Dakika

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde, elektrik motoru üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki işçiler, dumanları fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.