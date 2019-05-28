Bir FC Porto Oyuncusu Olmanın Anlamı Üzerine Felipe
2 saat önce
FC Porto savunucusu Felipe, kulüp için oynamanın ne demek olduğunu tartışıyor. Brezilya, 2016 ve 2019 yılları arasında FC Porto'da 93 kez oynadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06
FC Porto
savunucusu Felipe, kulüp için oynamanın ne demek olduğunu tartışıyor. Brezilya
, 2016 ve 2019 yılları arasında FC Porto'da 93 kez oynadı.
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