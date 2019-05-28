Son Dakika Haberleri: Bir FC Porto Oyuncusu Olmanın Anlamı Üzerine Felipe
Son Dakika Spor Haber

Bir FC Porto Oyuncusu Olmanın Anlamı Üzerine Felipe

2 saat önce

FC Porto savunucusu Felipe, kulüp için oynamanın ne demek olduğunu tartışıyor. Brezilya, 2016 ve 2019 yılları arasında FC Porto'da 93 kez oynadı.

FC Porto savunucusu Felipe, kulüp için oynamanın ne demek olduğunu tartışıyor. Brezilya, 2016 ve 2019 yılları arasında FC Porto'da 93 kez oynadı.
Bir FC Porto Oyuncusu Olmanın Anlamı Üzerine Felipe
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 
Brezilya, Porto, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Şarkıcı Gabriel Diniz, Brezilya'da Düşen Uçakta Hayatını Kaybetti Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı Brezilya'da 3 farklı cezaevinde 42 mahkum asılmış halde ölü bulundu PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir FC Porto Oyuncusu Olmanın Anlamı Üzerine Felipe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]