Bir festivale daha yasak getirildi: Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve içki satışı iptal edildi

Yaz döneminde yasaklanan festivallere bir yenisi de içki ve konaklama kısıtlaması getirilerek eklendi.

ETKİNLİK, MÜZİK YASAĞI SEBEBİYLE 00.01'DE SONA ERECEK

Bursa Muhalif Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu sene 2-3-4 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı'nda 6'ncısı düzenlenecek Nilüfer Müzik Festivali'ne içki satışı ve kamp yasağı getirildi.

Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla belediyeye gönderilen yasak kararına ilişkin belgede, 01.00 itibariyle müzik yasağının başladığı hatırlatıldı.



