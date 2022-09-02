Bir festivale daha yasak getirildi: Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve içki satışı iptal edildi - Son Dakika
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Bir festivale daha yasak getirildi: Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve içki satışı iptal edildi

02.09.2022 11:40
Bir festivale daha yasak getirildi: Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve içki satışı iptal edildi

Nilüfer Belediyesi tarafından, "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla 6. kez düzenlenecek Nilüfer Müzik Festivali'ne kısıtlama getirildi. Nilüfer Kaymakamlığı'nın aldığı karara göre konaklama ve içki satışı yasaklandı.

Yaz döneminde yasaklanan festivallere bir yenisi de içki ve konaklama kısıtlaması getirilerek eklendi.

ETKİNLİK, MÜZİK YASAĞI SEBEBİYLE 00.01'DE SONA ERECEK

Bursa Muhalif Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu sene 2-3-4 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı'nda 6'ncısı düzenlenecek Nilüfer Müzik Festivali'ne içki satışı ve kamp yasağı getirildi.

Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla belediyeye gönderilen yasak kararına ilişkin belgede, 01.00 itibariyle müzik yasağının başladığı hatırlatıldı.

Bir festivale daha yasak getirildi: Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve içki satışı iptal edildi

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Nilüfer Müzik Festivali, nilüfer belediyesi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir festivale daha yasak getirildi: Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve içki satışı iptal edildi - Son Dakika
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