Son Dakika Haberleri: Bir Fidan Bir İnsan" Projesi

Bir Fidan Bir İnsan" Projesi

1 saat önce

Çorlu'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler "Bir fidan bir İnsan" projesi kapsamında okulların bahçelerinde ağaçlandırma çalışması yapacak.

Bir Fidan Bir İnsan
Çorlu'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler "Bir fidan bir İnsan" projesi kapsamında okulların bahçelerinde ağaçlandırma çalışması yapacak.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan törende, Çorlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin okulların bahçesinde ağaçlandırma yapması konusunda protokol imzalandı

Yapılan törende konuşan Çorlu Denetimli Serbestlik Müdürü Erdal Demirbaş, denetimli serbestliğin, suça bulaşmış olan kişinin kurallara uyma becerisini ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlamasını ve meslek sahibi olmasını esas alan bir infaz türü olduğunu söyledi.

Demirbaş, bir şekilde suça bulaşmış ancak bunun pişmanlığını yaşayan insanların, ömrünü cezaevinde geçirmek yerine, alternatif bir infaz sistemi olan denetimli serbestlik sayesinde topluma uyum sağlamalarının amaçlandığını ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim aldıkları okulların bahçeleri, denetimli serbestlikten yararlanmakta olan hükümlüler tarafından ağaçlandırılacak. Böylece, kişiler cezasını denetimli serbestlikte yerine getirirken, hem ailesi ile birlikte hayatını sürdürmekte hem de kamu hizmetine katkı sağlamaktadırlar" dedi.

Yapılan protokolün çok güzel ve sosyal içerikli olduğunu kaydeden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ise, yararlı bir projeye imza atıldığını böyle bir faaliyet başlattıkları için milli eğitim camiası adına teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Daha sonra iki kurum müdürü protokolü imza altına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:22 Kaynak: AA

Çorlu, Güncel
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