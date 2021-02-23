Bir fikirden senaryoya - Son Dakika

Bir fikirden senaryoya

23.02.2021 11:25
Bir fikirden senaryoya, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin sinema ve sanat dünyasına metin yazarı ve genç senaristler kazandırmak amacıyla düzenlediği "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi" 3 haftayı geride bıraktı.

Nilüfer Belediyesi'nin sinema ve sanat dünyasına metin yazarı ve genç senaristler kazandırmak amacıyla düzenlediği "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi" 3 haftayı geride bıraktı.

Yoğun başvuru dönemi sonrası sınırlı sayıda katılımcı ile başlayan eğitimlerde bu hafta "Bir fikir nasıl senaryoya dönüşür. Her fikir, her hayat hikayesi bir senaryoya, bir filme dönüşür mü?" gibi konu başlıkları ele alındı. Atölye boyunca yönetmen ve senarist Özcan Alper, bir fikrin senaryoya dönüşmesi, senaryo yazma aşamaları hakkında bilgi verirken kaleme aldığı senaryolardan ve yönetmenliğini üstlendiği filmlerinden anekdotlar paylaştı.

Sağlam bir öykü ve yaşayan bir karakterin senaryo örgüsündeki önemine değinen Alper, "Bazen bir şiirdeki bir cümle için bile saatlerce düşünebilirsiniz ve o cümle sizin senaryonuzun konusunu oluşturabilir. Gördüklerimiz, gözlemlediklerimiz, imgeler farkına varmasak da bir yerlerde birikir. Bazen bir şiir, bir yıkık bina ya da bir sokak çocuğunun sokak köpeğine sarılması sizi uykusuz bırakıyorsa, bir yerlerde kaşınıza çıkıyorsa, bu elbette çok çalışma ile etkileyici bir senaryonun temellerini oluşturabilir" dedi.

Katılımcıların hazırladığı sinopsis adı verilen film konularının yazılı özetlerini paylaştığı metinler üzerinden interaktif bir şekilde ilerleyen eğitimler, toplam 6 hafta sürecek. Yoğun ilgi gören atölyelerin önümüzdeki aylarda yeni katılımcılarla devam etmesi planlanıyor. - BURSA

Bir fikirden senaryoya
Bir fikirden senaryoya

nilüfer belediyesi, Özcan Alper, Yönetmen, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir fikirden senaryoya - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Areda Survey'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: HDP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi baraj altında kalıyor Elon Musk'ın attığı tweet 15 milyar dolarına mal oldu! Dünyanın en zengini unvanını kaybetti Gördüğü şiddeti kaldıramayıp balkondan atlayan kadın gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, artık dayanamadım Bilim Kurulu üyesi normalleşme öncesi "15 gün tam kapanma" iddialarıyla ilgili konuştu: Aciliyeti olan bir noktada değiliz Yeğenini öldüren dayı, kendini "Eşime küfretti" diyerek savundu Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun fotoğrafını kullanarak para toplanmaya çalışıldı! Aile yaşananlara isyan etti
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor         
11:05
Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı         
10:57
Clarance Seedorf, Avrupa futbolunun önemli kademelerinde siyahilere şans verilmediğini söyledi Clarance Seedorf, Avrupa futbolunun önemli kademelerinde siyahilere şans verilmediğini söyledi         
10:43
Termometrelerin eksi 19'u gördüğü Ağrı'da vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu Termometrelerin eksi 19'u gördüğü Ağrı'da vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu         
10:28
Akşener, AK Partili Zengin'in Akşener, AK Partili Zengin'in "Onurlu kadın bir sene beklemez" sözlerine sert çıktı: Şu utanmazlığa bakar mısınız?         
10:19
Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor         
09:47
Hamile olduğu sırada koronaya yakalanan genç kadın, daha bir kere bile oğlunu kucağına alamadan hayata veda etti Hamile olduğu sırada koronaya yakalanan genç kadın, daha bir kere bile oğlunu kucağına alamadan hayata veda etti         
09:44
Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı         
09:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Seçim yasasında önemli değişiklikler! Erdoğan, Türkiye milletvekilliği önerisini Seçim yasasında önemli değişiklikler! Erdoğan, Türkiye milletvekilliği önerisini "Gerek yok" diyerek taslaktan çıkardı         
09:02
Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak         
08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam         
02:07
Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var         
00:04
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı         
23:39
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 11:30:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir fikirden senaryoya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei