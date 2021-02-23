Bir fikirden senaryoya - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nin sinema ve sanat dünyasına metin yazarı ve genç senaristler kazandırmak amacıyla düzenlediği "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi" 3 haftayı geride bıraktı.

Yoğun başvuru dönemi sonrası sınırlı sayıda katılımcı ile başlayan eğitimlerde bu hafta "Bir fikir nasıl senaryoya dönüşür. Her fikir, her hayat hikayesi bir senaryoya, bir filme dönüşür mü?" gibi konu başlıkları ele alındı. Atölye boyunca yönetmen ve senarist Özcan Alper, bir fikrin senaryoya dönüşmesi, senaryo yazma aşamaları hakkında bilgi verirken kaleme aldığı senaryolardan ve yönetmenliğini üstlendiği filmlerinden anekdotlar paylaştı.

Sağlam bir öykü ve yaşayan bir karakterin senaryo örgüsündeki önemine değinen Alper, "Bazen bir şiirdeki bir cümle için bile saatlerce düşünebilirsiniz ve o cümle sizin senaryonuzun konusunu oluşturabilir. Gördüklerimiz, gözlemlediklerimiz, imgeler farkına varmasak da bir yerlerde birikir. Bazen bir şiir, bir yıkık bina ya da bir sokak çocuğunun sokak köpeğine sarılması sizi uykusuz bırakıyorsa, bir yerlerde kaşınıza çıkıyorsa, bu elbette çok çalışma ile etkileyici bir senaryonun temellerini oluşturabilir" dedi.

Katılımcıların hazırladığı sinopsis adı verilen film konularının yazılı özetlerini paylaştığı metinler üzerinden interaktif bir şekilde ilerleyen eğitimler, toplam 6 hafta sürecek. Yoğun ilgi gören atölyelerin önümüzdeki aylarda yeni katılımcılarla devam etmesi planlanıyor. - BURSA