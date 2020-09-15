Bir Film Bir Konuk... Müfit Can Saçıntı ile "Hayat Güzeldir" - Son Dakika

Bir Film Bir Konuk... Müfit Can Saçıntı ile "Hayat Güzeldir"

'Normal' olanın ötesinde: Hayat güzeldirMüfit Can Saçıntı, her parmağında bir marifet isimlerden. Oyuncu, senarist ve aynı zamanda yönetmen. Uzun yıllar televizyonlara iş yaptıktan sonra "Mandıra Filozofu" ile ilk filmini yönetti, ardından "Yaşamak Güzel Şey" geldi.

'Normal' olanın ötesinde: Hayat güzeldir

Müfit Can Saçıntı, her parmağında bir marifet isimlerden. Oyuncu, senarist ve aynı zamanda yönetmen. Uzun yıllar televizyonlara iş yaptıktan sonra "Mandıra Filozofu" ile ilk filmini yönetti, ardından "Yaşamak Güzel Şey" geldi. İki yıl önce ise "Babamın Ceketi" ile çıktı izleyicinin karşısına. Saçıntı ile Roberto Benigni'nin yazıp, yönetip oynadığı "Hayat Güzeldir" (La vita è bella) filmin konuştuk.

Bir Film Bir Konuk... Müfit Can Saçıntı ile Hayat Güzeldir

Müfit Can Saçıntı, Mandıra Filozofu, Hayat Güzeldir, Yönetmen, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 08:43

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Sinema Bir Film Bir Konuk... Müfit Can Saçıntı ile 'Hayat Güzeldir' - Son Dakika

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