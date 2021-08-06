Bir fincan kahvenin fiyatı 40 yıllık hatırını geçti - Son Dakika

Kahve üretimi yetersiz kalınca satıcılar talebi karşılayamadı, fiyatlar bir ay içerisinde yüzde 100 arttı.

Satıcılara göre, fiyatlardaki bu artışın sebebi, ithal edilen kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetler olarak görülüyor. Doğal afetlerden dolayı zarar gören kahve bahçelerinden yeterli verim alınamayınca ürün azaldı, talep karşılanamaz hale gelince de fiyatlar arttı. Satıcılar, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözündeki hatırın bu fiyatlardan sonra 80 yıla çıkabileceğini kaydetti.

Eskişehir'de kahve çeşitleri satan aktar Tuncay Tezcan, kahve fiyatlarının bir ay içerisinde yüzde 100 arttığını belirtti. Fiyatların ileri dönemde daha da artacağını düşündüklerini ifade eden Tezcan, "Kahve fiyatları yüzde 100 arttı. Yaklaşık bir ay içerisinde 50-60 TL'den sattığımız kahveler, 100 TL'ye çıktı. Şu andaki gidişata bakacak olursak 120-150 bandına tırmanacak gibi gözüküyor. Özellikle Orta Amerika ve ekvator ülkelerinde yetişen kahvenin oradaki doğal afetler, sel ve heyelanlardan dolayı kahve bahçelerinde büyük hasarlar oluşmuş. Ürün yetersiz olduğu için talep karşılanamıyor, o yüzden fiyat artışları bir anda fırladı" diye konuştu.

Kahve tüketimindeki yaş ortalamasının son yıllarda düştüğünü dile getiren aktar Tuncay Tezcan, yaşanan fiyat artışından sonra bu ortalamanın tekrar yükselmesini beklediklerini aktardı. - ESKİŞEHİR