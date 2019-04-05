Bir Firavunun Mezarı Canlı Yayında Açılacak
21 dakika önce
Mısır'daki bir firavun lahidi, insanların ülkeye olan turistik ilgisini arttırmak amacıyla canlı yayında açılacak.
Antik Mısır
, çok uzun süre tanrı-kral olarak adlandırılan firavunlar tarafından yönetildi. Bu kişiler ve dönemin soyluları, ölümden sonraki yaşama hazırlanmak için mumyalama adı verilen özel bir işlemden geçirilirdi. Bu işlemin ardından da naaşları, lahit adı verilen mezarların içine yerleştiriliyordu. Bu dönemden kalma eserler her dönem hem araştırmacıların hem de turistlerin yoğun ilgisini çekti.
Mısır, özellikle Arap Baharı
'nda çok ciddi iç karışıklıklara sürüklendikten sonra turizm gelirlerinin önemli bir kısmını kaybetti. Ülkenin önemli döviz getiren kaynakları arasında olan bu sektörü canlandırmak için yetkililer farklı yöntemler deniyor.
Bu yöntemlerden bir tanesi de eski mezarları canlı yayında açmak. İçinde bir kadın mumyası bulunan 3000 yıllık bir lahit de dünya basınının gözü önünde açılmıştı. Şimdi ise sıra bir firavunun lahidini açmaya geldi.
Lahit açılışının gördüğü büyük ilgi dolayısıyla Mısırlı yetkililer, ilk firavunlardan birine ait olduğuna inanılan 4000 yıllık lahiti açmaya ve bu anları da iki saatlik bir yayınla canlı olarak aktarmaya karar verdiler. Yayın, güvenlik gerekçesiyle yeri saklanan piramidin içindeki odalardan başlayacak. Piramidin içindeki tüneller ve soylu bir aileye ait 40 farklı mumyanın olduğu odalar da yayında dünya ile paylaşılacak.
Lahitin açılışı, 7 Nisan
'da Discovery Channel
'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:08
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