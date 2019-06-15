Son Dakika Haberleri: "Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir"
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"Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir"

4 saat önce

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, "Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir.

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, "Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir. Siz istediğiniz kadar bir konuyu anlatın ama fotoğraf her şeyi bir karede anlatıyor." dedi.
2. Uluslararası Frig Fotofest Festivaline onur konuğu olarak katılan Keribar, foto safari sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 70 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini söyledi.
Türkiye fotoğraf camiasında herkesle dostluk kurmak için çalışan ve Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya çalışan birisi olduğunu aktaran Keribar, hem fotoğrafları insanlarla paylaşmanın hem de gittiği yerlerde fotoğraf çekmek ve çektiği fotoğrafları paylaşmanın hayatta yaptığı en güzel şey olduğunu dile getirdi.
Fotoğrafın çok büyük bir gücü olduğunu vurgulayan Keribar, "Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir. Siz istediğiniz kadar bir konuyu anlatın ama fotoğraf her şeyi bir karede anlatıyor. Örneğin bir kitap düşünün. Kitabın ön sözünü okuyan çok az. Ama fotoğraf varsa hemen ilgi çekiyor ve göz dikkatli bir şekilde fotoğrafa bakıyor. Bir ülkeyi tanıtmanın en güzel yolu bu. Cumhurbaşkanlığı özel ödülü aldım. Umarım uzun yıllar ayaklarım beni ayakta tuttukça fotoğraf çekmeye devam edeceğim." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:33 Kaynak: AA
Türkiye, İzzet Keribar, Kültür Sanat
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