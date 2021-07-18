Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı

Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan İclal Aydın, sıkı bir diyetin sonunda forma kavuştu. Kilo verme süreciyle ilgili soru yağmuruna tutulan Aydın, yeni bir yola çıktığını ve sıkı bir diyet programıyla birkaç ayda formuna kavuştuğunu söylemişti.

KIZINI VE KARDEŞİNİ PAYLAŞTI

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aydın, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan İclal Aydın, son olarak kardeşi ve kızıyla bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımın altına gelen yorumların birçoğunda birbirlerine olan benzerlikleri, Aydın ve kızının abla-kardeş gibi görünmeleri yer aldı.