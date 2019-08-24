Son Dakika Haberleri: Bir füze denemesi de rusya'dan
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Bir füze denemesi de rusya'dan

48 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus denizaltıları, 'Bulava' ve 'Sineva' isimli balistik füzeleri fırlattı.

Bir füze denemesi de rusya'dan, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus denizaltıları, 'Bulava' ve 'Sineva' isimli balistik füzeleri fırlattı.

'Tula' ve 'Yuriy Dolgorukiy' denizaltıları, Arktik Okyanusu'nun kutup bölgesinden ve Barents Denizi'nden, 'Sineva' ve 'Bulava' isimli balistik füzeleri fırlattı. Yapılan yazılı açıklamada, "Askeri blok maketleri tüm uçuş programı döngüsünü tamamladılar ve Arhangelsk Bölgesi'nde 'Çija' ve Kamçatka'da 'Kura' poligonlarda eğitim hedeflerini başarıyla imha ettiler" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmaların sonucunda füzelerin teknik özelliklerinin ve gemi füze sistemlerinin çalışabilirliğinin doğrulandığını vurguladı.

'BULAVA' VE 'SİNEVA'

'Bulava' füzesi üç aşamalı katı yakıtlı kıtalararası balistik füzesi. '955 Borey' projesinin denizaltı kruvazörlerine yerleştirildi. Maksimum uçuş menzili sekiz bin kilometreyi aşıyor.

Üçüncü nesil kıtalararası balistik füze RSM-54 'Sineva', '667BRDM Delfin' projesinin nükleer stratejik denizaltılarının silahlandırılmasında duran 'D-9RM füze kompleksinin' bir parçası. 'D-9RM' füze sistemi 1986 yılında kabul edildi. 1996'dan beri RSM-54'ün üretimi durduruldu, ancak Eylül 1999'da Rus hükümeti füzelerin üst versiyonunun üretimine devam etmeye karar verdi. 'Sineva'nın ağırlığı yaklaşık 40 ton, her füzenin 100 kilotonluk dört veya on bireysel kullanım savaş başlığı var. Maksimum uçuş menzili, döküm ağırlığına bağlı olarak on bir buçuk bin kilometreye ulaşabiliyor

Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
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