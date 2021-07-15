Bir garip gelenek! Dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet ettiler - Son Dakika

Menteşe İlçesinde Egemen Varlı ile İlkay Varlı çifti dünyaevine girdi. Düğünde saatlerce eğlenen damat Egemen Varlı için gece saatlerinde eziyet başladı. Varlı'ya önce arkadaşları tarafından Hipokrat heykelinde menemen yaptırıldı.

ÇUVALIN İÇİNDE ZIPLAYARAK EVE GİRMEYE ÇALIŞTI

Ardından damat çuvalın içinde zıplayarak eve gitmeye çalıştı. Sokakta, kilosu en fazla olan arkadaşlarını sırtında taşıyan damat, bu kez evin kapısının önünde bekleyenlere takıldı. İkinci kez menemen yapan, Varlı'ya arkadaşları tarafından sokak ortasında yapılan eziyeti gelin de balkondan izledi. Damat, yaklaşık üç saatin sonunda evine girebildi.

"BANA YAPMADIKLARI EZİYET KALMADI"

Damat Varlı, "Sabahtan beri bu adamların bana yapmadığı eziyet kalmadı. Gecenin bir vakti Hipokrat heykelinde yumurta pişirtiyorlar, menemen yaptırıyorlar. Çuvala sokup gezdiriyorlar, sektiriyorlar. Artık ben bıktım. Şu günün artık bitmesini istiyorum" dedi.