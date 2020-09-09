Bir garip hikaye... Lüks apartman yaptılar ama adres veremiyorlar - Son Dakika

Bir garip hikaye... Lüks apartman yaptılar ama adres veremiyorlar

Apartman sakinleri: " Varız ama yok gibiyiz"

60 daireli yaklaşık 200 kişinin yaşadığı lüks bina sakinleri, evlerinin adres bilgisiyle kimseye konum veremediklerinden şikayetçi

Konak sakinlerinden Yusuf Kama:

" Yarın hasta olsa, yangın çıksa yolu bulamayacaklar, varız ama yok gibiyiz"

ANTALYA - Antalya'da 2 bloklu, 60 haneli bir apartmanın giriş yolunun adres sisteminde verilen sokak numarası ile uyuşmaması yaklaşık 200 kişiyi mağdur etti. Konak sakinleri, verdikleri adres ile evlerine ne ambulans, ne kargo nede akrabalarının zamanında gelebildiğini belirtti. Konak yaşayanları, "Biz varız ama yok gibiyiz. Olan sitenin olmayan yolundan sitemize girmeye çalışıyoruz." dedi.

Ünsal Mahallesi'nde 2 bloklu, 6 katlı Zübeyde Doğan Konakları'nın yapımı 3 yıl önce tamamlandı. Kiracılar ve mülk sahipleri bir süre sonra evlerine taşındı. Konakta yaşayan 60 aileye elektrik ve su abonelerinin adresi 5134 Sokak olarak verildi. Fakat verilen sokak numarası, üzerinden konağın bulunduğu yere ulaşılamadı. 5134 Sokak üzerinden konağın yakın bir noktasına ulaşılabilirken, yaklaşık 200 kişi evlerine alternatif bir yol bulmaya çalıştı. Konak sakinleri evlerine haritalarda ya da adreslerde bile olmayan stabilize yoldan ulaşabiliyor. Vatandaşlar konum bilgisi olmayan evlerine, ne kurye, ne yakınlarının ne de acil durumlarda gelecek olan itfaiye, ambulansın zamanında ulaşamadığından yakındı. Bebek ve pazar arabalarıyla stablize yolda güçlükle ilerleyen kadınlar, olumsuz bir durumun yaşanmadan yetkililerden eksikliğin giderilmesini istedi.

"Sorunumuza çare bulamadık"

Ev hanımı Ezgi Yaman, 1 yıl önce dairesine taşındığını belirterek, " Normalde bizim yolumuz çıkışa göre soldan gelmesi gerekiyor. Ama biz şuan hiç haritada bile olmayan bir bozuk yoldan zar zor ulaşımımızı sağlıyoruz. Araçlarımızla, bebek arabalarımızla çok zorlanıyoruz. Bu geldiğimiz yolun ortasında da bir direk var, bu sıkıntıların giderilmesini istiyoruz." dedi.

"Site var yol yok, bulunamıyoruz"

Yağmurlarla birlikte yolun ortasından su geçtiğini iddia eden Yaman, " Araçlarımızla bile zor geçiyoruz. Yaya yürüyüşüne kapalı oluyor. Kargo, PTT yad a başka bir kurye hiçbir şekilde adresi bulamıyor. Yemek siparişini geçtik, akrabalarımıza konum atsak, o konum görünmüyor bile. Attığımız konum bizim bir alt yada üst sokağı veriyor. Kesinlikle adresimiz bulunamıyor. " diye konuştu.

"Geldiğimiz yol, yol olarak görünmüyor"

Siteye yeni taşıman Yusuf Kama, adreslerinin ve yollarının daha belirgin şekilde yapılması için gerekli yerlere başvurduklarını ama bir sonuç alamadıklarını bildirdi. Evin olduğunu ama yolunun olmadığını söyleyen Kaman, " Haritada bu yol yok, alt ve üst yol var, bu geldiğimiz yol yok. Doğalgaz karşımızdaki binalara geldi, bize gelmedi. Çünkü buranın yol olduğu görünmüyor. Belediyelerle irtibata geçtik bize planlama dahilinde yapılacağını söylediler." dedi.

"Varız ama yok gibiyiz"

Kuryeleri geçtiklerini ambulans, itfaiye polisin dahi siteye ulaşamadığını dile getiren Kaman, " Konum ya alt ya üst sokağı gösteriyor. Ama burada iki bloklu bir site var. Biz burada varız. Bu kadar insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Eşimiz, akrabamız, kurye, ambulans, itfaiye gelemiyor. Evimize girebileceği bir sokak yok. Bizim tek giriş kapımız var. 60 hane var. Yarın hasta olsa, yangın çıksa yolu bulamayacaklar. Biz varız ama yok gibiyiz. ."ifadelerine yer verdi.