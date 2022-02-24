Bir garip hırsızlık... Yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistlerin içeceklerine uyku ilacı katıp soydular - Son Dakika

Bir garip hırsızlık... Yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistlerin içeceklerine uyku ilacı katıp soydular

Yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistlerin içeceklerine uyku ilacı katıp cep telefonu ve kredi kartlarını soyan şüpheliler, elde ettikleri paralarla da altın aldı

İstanbul'da 4 farklı turist ve Antalya'da bir İngiliz turisti aynı yöntemle soyan Tunus ve Suriye uyruklu şüpheliler, Muğla'da polis operasyonuyla yakalandı

ANTALYA - Antalya ve İstanbul'da yol sorma bahanesiyle tanıştığı turistlerin içeceklerine uyku ilacı katıp bilincini kaybettirdikten sonra cep telefonu ve kredi kartlarını çalan, ardından da elde ettikleri paralarla kuyumculardan altın alan Tunus ve Suriye uyruklu 2 şüpheli, polisin operasyonuyla Muğla'da yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin, turistlere kurdukları tuzak ve çaldıkları paralarla kuyumcudan altın almaları ve bozdurma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İsmi belirtilmeyen İngiliz turiste, hayatının şokunu yaşatan olay, 8 Şubat Salı günü 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde yaşandı. Tunus uyruklu Mokhles Kouakbi, yol sorma bahanesiyle İngiliz turistle tanıştı. Ardından bir mekana giden ikiliden Kouakbi, İngiliz turistin içeceğine iddiaya göre uyku ilacı karıştırarak bilincini kaybetmesini sağladı. Turiste ait cep telefonu ve kredi kartını alan şüpheli, Muratpaşa İlçesinde farklı tarihlerde çeşitli kuyumculardan yaklaşık 135 bin TL değerinde altın aldı. Kouakbi, suç ortağı Suriye uyruklu Hüseyin Hasan ile birlikte farklı kuyumcularda altınları bozdurup Muğla'nın Fethiye ilçesine kaçtı.

Kameralar didik didik incelendi, operasyon düğmesine basıldı

İngiliz turistin ihbarı üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği mekanlarda ve kuyumcularda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şehir değiştiren şüphelilerin izini sürerek operasyonu başlattı. Kıskıvrak yakalan şüpheliler, Antalya'ya getirildi. Yapılan sorgulamada, Mokhles Kouakbi'nin İstanbul'da aynı yöntemlerle 4 farklı turistin telefonları ve kredi kartlarını aldığı tespit edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İngiliz turist: "Olan biten hiç bir şeyi hatırlamıyorum"

Mağdur İngiliz turistin polis verdiği ifadesinde ise, bilinci kapandıktan sonra kendine gelene kadar geçen süre zarfında olan biten hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Ne kadar içtiğini kontrol etti

Öte yandan, Mokhles Kouakbi'nin İngiliz turistle bir mekandaki o anları güvenlik kamerasına yansıdı. İngiliz turiste içeceğini içme konusunda telkinde bulunan şüphelinin, ne kadar içtiğini de iyice kontrol ettiği görüntülere yansıdı. Görüntülerin devamında ise Mokhles Kouakbi ve Hüseyin Hasan'ın turistlerden aldıkları cep telefonu ve kredi kartlarından elde ettikleri belirlenen paralarla kuyumculardan altın almaları ve bozdurmaları yer aldı.