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Bir garip ittifak bilmecesi! Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı tanımına destek verdi - Son Dakika

Bir garip ittifak bilmecesi! Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı tanımına destek verdi

22.07.2021 16:20

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhur İttifakı liderleriyle görüntü vermesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Karamollaoğlu, katıldığı bir programda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday tanımının kendilerine uygun olduğunu söyleyerek, partisinin Cumhurbaşkanı adayında bulunması gereken kriterleri; "Adalet, şeffaflık, denetlenebilirlik ve güzel ahlak" olarak sıraladı.

Saadet Partisi'nde ittifak bilmecesi devam ediyor. Kurultayda, Temel Karamollaoğlu'na karşı liste çıkaracağı ve ardından da partiyi Cumhur İttifakı'na kaydıracağı iddia edilen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ile birlikte Kıbrıs ziyaretine katıldı. Bu ziyarette Bahçeli ve Asiltürk'ün samimi görüntüler vermesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

RESMİ HESAPTAN DA PAYLAŞTILAR

Saadet Partisi'nin resmi hesabından da Asiltürk'le ilgili paylaşım yapıldı. Saadet Partisi'nin paylaşımında, Oğuzhan Asiltürk'ün dönemin İçişleri Bakanı sıfatıyla Kıbrıs ziyaretine katıldığı belirtildi.

Saadet Partisi'nde ittifak karmaşası! Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı tanımına destek verdi

CUMHURBAŞKANI ADAYI KRİTERLERİNİ SIRALADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TV5'te "Bayram Sohbeti" programına katılarak gazeteci Mustafa Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı aday kriterlerini; "Adalet, şeffaflık, denetlenebilirlik ve güzel ahlak" olarak sıraladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY TANIMINA DESTEK

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili tanıma da destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Millet ittifakının adayı; nefsini terbiye etmiş, yetkiyi alınca yozlaşmayacak bir aday olmalı" sözlerinin anımsatılması karşısında Karamollaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu bir bakıma benim sıraladığım maddelerin özetini yapmış. Nefsine hakim olacak, 'her şeyi ben bilirim' demeyecek. Şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu tanımlamayı kim, nasıl reddedecek? Efendim bunu söylüyor ama inanmıyor. Nereden biliyorsunuz? O zaman siz de söyleyin. Bir yerde bu kıstaslar olmazsa itiraz edilebilir. Ben, Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum bu yönü ile. Bir siyasinin bunu söylemesi erdemdir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİNE 'AMİN' DEMELERİ İCAP EDER"

Efendim, söyler de yapmaz. Yok, onu göreceksin, ama bir cumhurbaşkanı adayı ararken işte bu kıstaslarda aramak mecburiyetindeyiz. Onu nasıl bulacağız? Elbette bu şahsın bugüne kadar ki hayatına bakacağız; böyle mi davranmış hayatında? İster siyasetin içinde olsun ister siyasetin dışında olsun. Ticarette kimseyi dolandırmış mı? Bir yerde sözüne sadık kalmamış mı? Kendi temsil ettiği topluma bir yerde ihanet etmiş mi, etmemiş mi? Benim kanaatim; iktidarda bulunan arkadaşlarımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesine 'Amin' demeleri icap eder. Onun için; burada bizim, bütün önyargılarımızı bir tarafa bırakıp, 'Bu ülkeyi kim, nasıl yönetmeli?' dediğimiz zaman, belirleyeceğimiz kriterler bunlar olmalı.

"BÖYLE BİR İNSANIN ADAY OLMASI ÖNEMLİ"

Karamollaoğlu, "Bir ittifak adayının ön plana çıkması için sizin kırmızı çizginiz nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu kriterler kanaatime göre çok önemli. Kimse bunun karşısına çıkmamalı. 'Kılıçdaroğlu bunu kendi menfaati için veya başka bir maksatla yapıyor.' Nereden biliyorsunuz? Bunu söylemek doğru değil. Onun için ben bütün siyasileri bizim de söylediğimiz 'Ne olur, bir araya gelip bir çay sohbetinde farklılıklarımızı konuşabilsek ne olur?' Hele de bayram vesilesiyle ne olur? Hepimiz bu dünyayı bırakacağız, gideceğiz bir gün. İstesek de istemesek de... Yani bu seçimde böyle bir insanın aday olması çok önemli.

Bir garip ittifak bilmecesi! Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı tanımına destek verdi

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Son Dakika Politika Bir garip ittifak bilmecesi! Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı tanımına destek verdi - Son Dakika


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