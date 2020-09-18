Son dakika haberi... İki mahallede önce karantina kararı alındı sonra kaldırıldı - Son Dakika

İki mahallede önce karantina kararı alındı sonra kaldırıldı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde iki mahalle için alınan karantina kararı kaldırıldı.

Gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak olan karantina kararı kaldırılması ilçede şaşkınlığa neden olurken, iptal kararı ise belediye hopörlerinden duyuruldu.

Yenice ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü 2 bin nüfuslu Yirmibeşler ve Menderes Mahalleleri gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Akşam saatlerinde alınan karar değişikliği ile kaldırılan karantina belediye hoparlöründen vatandaşlara duyuruldu. Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla gündüz saatlerinde alınan karantina kararı uyuglamaya saatler kala iptal edilmesi ilçede şaşkınlığa neden oldu.

Yirmibeşler mahalle muhtarı Birsen Yirmibeş ise sosyal medya hesabından saatler önce karantina haberini halkına duyururken, iptal kararını da yine aynı hesabından duyurdu.