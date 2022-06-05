Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı

05.06.2022 15:01

Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı İzmir'de elinde silahla kuyumcuyu soymaya gelen bir kişi, kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkup kaçtı.

Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı

İZMİR - İzmir'de elinde silahla kuyumcuyu soymaya gelen bir kişi, kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkup kaçtı. O anlar, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Haziran Cuma günü meydana geldi. Saat 14.25 sıralarında, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen motosiklet kasklı ve silahlı şüpheli iddialara göre, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibi kadından elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi. Olay anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, kuyumcunun soğukkanlılıkla cep telefonuna sarılması sonucu, şüpheli korkup kaçarken soygun ise teşebbüste kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı
Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı

YORUMLAR
500
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi Ödemiş'te Yunan işgaline karşı ilk direnişin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi Ödemiş'te Yunan işgaline karşı ilk direnişin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi İzmir'de Dünya Çevre Günü kutlaması İzmir'de Dünya Çevre Günü kutlaması
Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement