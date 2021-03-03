Bir gece önceki halinden eser yok şimdi: Dünya onun sevincini izlemişti

TÖRENDEN BİR GÜN SONRA

Rol aldığı Queen's Gambit adlı diziyle kariyerinde hızlı bir yükselişe gecen 24 yaşındaki oyuncu Anya Taylor Joy, Altın Küre gecesinin en çok konuşulan yıldızlarından biriydi. Törene uzaktan bağlanan Anya Taylor Joy, şıklığıyla da göz kamaştırdı. Ertesi gün ise siyah rahat kıyafeti ve terlikleriyle arkadaşına giderken görüntülendi.

MUTLU HABERİ ALDIĞI AN

Mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan genç oyuncu mutlu haberi aldığı o anlarda çekilen videosunu da Instagram hesabında paylaştı. Son derece şık yeşil bir elbise giyen Taylor Joy, adaylar hatırlatılırken sevinç çığlıkları atınca da o da gülmeye başlayıp, teşekkür konuşmasını yaptı.

PAHALI TAKILAR

Anya Taylor Joy'un o gece kullandığı takılar da gündem olmuştu. Genç oyuncu uzaktan bağlandığı Altın Küre gecesi için ünlü bir markanın imzasını taşıyan yeşil bir elbise giyen Anna Taylor Joy, görüntüsünü de yine ünlü bir firmanın 2.3 milyon dolar değerindeki takılarıyla tamamladı.

RAHAT GİYSİLER

Anya Taylor Joy, Altın Küre töreninden bir gün sonra ise Los Angeles'ta bir arkadaşını ziyarete giderken görüntülendi. Üzerinde siyah rahat bir kıyafet ve ayaklarında da terlikler vardı. Bir yandan içeceğini yudumlayan Taylor Joy, saçlarını basitçe arkasında topladı ve yüzünde de bir gram makyaj yoktu. Yani genç oyuncunun bir gece önceki halinin yerinde yeller esiyordu.

ABD'DE DÜNYAYA GELDİ

1996 yılında ABD'de dünyaya gelen Anya Taylor Joy, İngiliz ve Arjantin melezi. Tam adı Anya Josephine Marie Taylor-Joy olan oyuncu, ailesinin altı çocuğunun en küçüğü olarak doğdu. Taylor Joy henüz küçük yaştayken ailesiyle birlikte Arjantin'e taşındı. Altı yaşına kadar burada yaşadı. Sonra da ailece Londra'ya taşıdılar.

DİL YÜZÜNDEN ZORLUKLAR YAŞADI

Bu ülke değiştirmeler sırasında dil yüzünden sorunlar yaşadı. İngiliz- İspanyol kökenli annesi ve Arjantin'de yaşamaları nedeniyle İspanyolca konuşan Anya Taylor Joy'un İngiltere'deki ilk günleri İngilizce'yi çok iyi bilmediği için zorluklarla geçti. 14 yaşına geldiğinde okulu bırakıp New York'a taşınan Taylor Joy, iki yıl sonra bir mağazanın önünde yürürken bir model ajanı tarafından keşfedildi. 2014 yılında oyunculuğa başladı ve Vampire Acamedy adlı filmde oynadı. Bir yıl sonra rol aldığı Atlantis ise onun için önemli bir adım oldu.

KARİYERİNE HIZLI BAŞLADI

Aynı yıl Sundance Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan The Witch ile yapımcıların daha fazla dikkatini çekti ve birçok ödüle aday oldu, bunların bazılarını kazandı. Daha sonra Morgan adlı film için kamera karşısına geçti. Bu filmdeki performansı karışık eleştiriler aldı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN DİZİ

2016'da Barry adlı filmde oynayan Anya Taylor Joy'un oyunculuk kariyeri Queen's Gambit adlı diziyle bambaşka bir dönemece girdi. Bu mini dizi onun kariyer basamaklarında hızla yükselmesine neden oldu. Bu şekilde ilk Altın Küre Ödülü'nü de kazanmış oldu.