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Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada - Son Dakika

Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada

01.02.2022 13:24
Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada

ŞANLIURFA'da, bir kişinin camını kırıp girdiği iş yerlerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA'da, bir kişinin camını kırıp girdiği iş yerlerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyrantepe Mahallesi'nde dün, kimliği belirsiz kişi Maşuk Çarşısı'nda camlarını kırıp girdiği 10 iş yerinden hırsızlık yaptı. Şüpheli, bilgisayar, telefon, para ve gıda çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahipleri, durumu fark edip polise haber verdi. Hırsızlık yaparken, görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada
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Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada - Son Dakika


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