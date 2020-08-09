Bir gecede 14 iş yeri, 250 bin TL'lik hırsızlık: O anlar kamerada - Son Dakika

Fatih'te aynı gecede 14 ayrı iş yerinden 250 bin liralık hırsızlık yapan zanlılar yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 25 Temmuz gecesi Fatih Gedikpaşa'da bulunan bir iş merkezindeki 14 ayrı iş yerinde meydana gelen toplam 250 bin TL'lik hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

KAMERALAR İNCELENDİ, EŞKALLER BELİRLENDİ

Olayların meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi. Polis, hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen kişileri yakalamak için harekete geçti.

BİR GÜN ARAYLA İKİ KİŞİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, şüphelilerden Ramazan A. (34) 1 Ağustos günü Beyoğlu'nda, Hasan B. (43) ise 2 Ağustos günü Fatih'te yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Ramazan A. ve Hasan B.'nin 20'şer adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yerlerine kapıların kilitlerini kırarak girdikleri, içeri girdikten sonra kısa süre içinde değerli eşyaları alarak oradan ayrıldıkları görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)