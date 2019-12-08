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Bir gecede 3 araç kundaklandı

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 ayrı mahallede 3 araç kundaklandı.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 ayrı mahallede 3 araç kundaklandı.


Edinilen bilgilere göre olay, gece meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Gazi Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait 07 UG 267 plakalı, İstiklal Mahallesi'nde Rasim Ergin'e ait 07 HLL 80 plakalı ve Cumhuriyet Mahallesi'nde Hatice Yılmaz'a ait 07 UZ 281 plakalı otomobilleri ateşe verdi. Rasim Ergin ve Hatice Yılmaz'a ait araçlar komşularının haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye tarafından söndürülürken, Hasan Kaya, kendi çabalarıyla otomobilini söndürmeyi başardı.


Olayın saat 01.30 sıralarında meydana geldiğini belirten Kaya, olayı eve geç gelen oğlunun haber vermesi üzerine fark ettiklerini söyledi. Apartman önünde otomobilinin arka tamponunun tutuştuğunu gören oğlunun kapının ziline basarak kendilerine haber verdiğini belirten Kaya, "Oğlumun haber vermesi üzerine balkondan hortum uzatıp aracımızı söndürdük. Aracım LPG'liydi. Arka tampondan tutuşturulan arabamı çok şükür geç olmadan söndürmeyi başardık. Alavler LPG tankına ulaşsaydı patlayabilir ve çevredeki diğer araçlar da yanardı. Mahalle cehenneme dönebilirdi. Bir an önce sorumluların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.


Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği şahsın peşine düştü. - ANTALYA

Cumhuriyet Mahallesi, Hatice Yılmaz, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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