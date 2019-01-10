Son Dakika Haberleri: Bir Gecede 5 İş Yerini Soyunca Yakalandı

Bir Gecede 5 İş Yerini Soyunca Yakalandı

50 dakika önce

Bir gecede 5 iş yerini soyunca yakalandı -Hırsızın üniversite 2. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktıBALIKESİR - Balıkesir'de bir gecede 5 iş yerini soyan hırsız, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Bir gecede 5 iş yerini soyunca yakalandı
-Hırsızın üniversite 2. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'de bir gecede 5 iş yerini soyan hırsız, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Yaklanan H.T'nin üniversitede 2. sınıf öğrencisi olduğu ve okul ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptığı anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de bir gecede beş telefon bayi soyuldu. İş yerlerinin vitrin camını kırarak 14 tane cep telefonunu çalan şahıs için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık olayının gerçekleştirdiği bölgede konuşlanan ekipler olayın yaşandığı günün bir gün sonrasında çevrede dolaşan şüpheli bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde hırsızlık olaylarında camları kırarken kullandığı kerpeten ele geçirildi. Hırsızlık zanlısı H.T.'nin Aydın'da okuduğu ve Balıkesir'e izne geldiği, okul ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptığı öğrenildi. Öte yandan şahsın daha önce de sabıka kaydı bulunmadığı bildirildi.
Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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