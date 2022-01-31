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Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu - Son Dakika

Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu

31.01.2022 17:31

- Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir hırsız, gece yarısı 8 işyerinden bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı.

- Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir hırsız, gece yarısı 8 işyerinden bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Maşuk Çarşısında bulunan bitişik 8 işyerine, hırsız dadandı. İşyerlerinin canlarını kırarak, içeri giren hırsız, bazı işyerlerinden umduğunu bulamayarak, boş çıktı. Aynı gece pes etmeyen hırsız, toplamda 8 işyerine girdi. Arasında lokanta, züccaciye, market ve kasabın bulunduğu 8 işyerine giren hırsız, bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hırsızın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

"Bölgede ışıklandırma ve güvenlik önlemleri artırılmalı"

Esnaf Mahmut Taşkıran, mağdur olduğunu, işyerine giren hırsızın laptop ile cep telefonlarını çaldığını belirterek, bölgede güvenlik önlemi ve ışıklandırma sisteminin artırılması gerektiğini söyledi.

Bölgede sık sık hırsızlık olaylarının olduğunu aktaran çarşı sakinleri, bekçilerin bölgede görev yapmalarını istedi.

Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu

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Şanlıurfa, Hırsızlık, Karaköprü, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu - Son Dakika
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