Bir Gecede Verdiği Kararla İşinin Patronu Oldu

Sakarya
'da üçüncü çocuğuna hamileliği nedeniyle iş hayatına ara veren Şule Tufan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle açtığı lokantada ev yemekleri yapıyor.
Çocuk bakıcılığı ve temizlik işlerinde çalışarak aile bütçesine katkıda bulunan 35 yaşındaki Tufan, 2 yıl önce üçüncü çocuğuna hamile kalınca iş hayatına ara verdi. Kızı doğduktan bir süre sonra giderlerini karşılamaya destek olmak isteyen Tufan, bir süre evinde yaptığı yemekleri satmaya başladı.
Yemeklerinin beğenilmesi üzerine ve yakın arkadaşının yönlendirmesiyle lokanta açmak isteyen Tufan, ailesinin de desteğini alarak bir gece verdiği kararla KOSGEB'e başvurdu.
KOSGEB kursuna katılarak destek almaya hak kazanan Tufan, yaklaşık 3 ay önce açtığı işletmede ev yemekleri yaparak geçimini sağlıyor.
Tufan, gösterdiği girişimcilik örneğiyle çevresindekilerin takdirini toplarken, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara da cesaret veriyor.
Şule Tufan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü çocuğuna hamileliği nedeniyle ara verdiği iş hayatına aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yeniden dönmeye karar verdiğini söyledi.
Evde yaptığı yemekleri satarak gelir elde ettiğini anlatan Tufan, yemeklerinin beğenilmesi üzerine ve yakın arkadaşının yönlendirmesiyle dükkan açmak istediğini dile getirdi.
Tufan, ailesiyle bir gece oturup konuştuktan sonra KOSGEB'e başvurmaya karar verdiğini belirterek, "KOSGEB'i daha önce duymuştum. Kadın girişimcilere daha çok destek verdiğini biliyordum. 'Şansımızı deneriz, nasibimizde varsa bu parayı alırız.' dedik. 5 günlük bir kursu var; oraya gittik. Ondan sonra projemi teslim edip onaylattım. Kurula girdim ve alnımın akıyla çıktım. Böylece bu hakkı kazanmış oldum." diye konuştu.
Dükkanı, eşi, kayınpederi ve çocuğuyla işlettiğini, kayınvalidesinin ise küçük kızına baktığını aktaran Tufan, yaptığı yemeklerde bahçelerinde yetişen zeytinlerden elde ettikleri zeytinyağını kullandığını ifade etti.
Tufan, yemeklerinin müşteriler tarafından beğenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dükkanımı işim gibi değil, evim gibi görüyorum. Sevdiğim şeyleri müşterilere sunmak, onlara lezzetli yemekler çıkarabilmek beni çok mutlu ediyor. 3 ay oldu, Allah'a çok şükür olumsuz bir yorum almadım." ifadelerini kullandı.
İş hayatına atılmak isteyen kadınlara cesaretli olmalarını tavsiye eden Tufan, "Öz güvenle 'Ben bu işi yaparım.' dediğiniz zaman, gerçekten o işin altından kalkıyorsunuz ve başarılı da oluyorsunuz." dedi.