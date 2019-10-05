"Bir Gelecek" projesi ile çocukların yüzü güldü

Birevim tarafından hayata geçirilen "Bir Gelecek" projesi kapsamında Beşeri ve İktisadi Kalkınma ( BEKA ) Derneği iş birliği ile Korgun Sevgi Evlerinde yaşayan çocukların ihtiyaçları giderildi.

Projenin Genel Koordinatörü ve Beka Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, Çankırı Vakfı Genel Sekreteri Ali Karaabalı ile birlikte Vali Hamdi Bilge Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Aktaş katkılarından dolayı Birevim'e ve "Bir Gelecek" projesi genel koordinatörü Alpay'a teşekkür etti.

Ddaha sonra Alpay, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'u da ziyaret etti.

Alpay, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım ile ilçesindeki Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Burada çocuklara bot ve kışlık kıyafetler hediye edildi.

Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BEKA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karaabalı'nın tarafından sevgi evlerinde yaşayan çocukların ihtiyaç sahibi olduğunun kendisine iletildiğini söyledi.

"Bir Gelecek" projesi kapsamında sevgi evlerindeki çocuklara yardım etmek için harekete geçerek gereken desteği verdiklerini ifade eden Alpay, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin birçok yerinde gençlerimizi her türlü olumsuz bağımlılıktan korumak adına gençlik, spor ve diğer alanlarda projeler geliştirerek onlara destek oluyoruz. Korgun ile alakalı ricamızı kırmayan Birevim Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Çiftçi'ye teşekkür ederim. İnşallah ülkemizin gençlerine Birevim ve Beka Derneği olarak hizmet götürmeye, onların gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bir gelecek, birlikte gelecek."