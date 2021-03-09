"Bir Gelecek" projesi kapsamın Elazığ'da 2 Montessori ana sınıfı açılacak - Son Dakika

Birevim, "Bir Gelecek" projesi kapsamında Elazığ'ın Palu ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu bünyesinde Fatma Neva Çiftçi adına 2 Montessori ana sınıfı oluşturuldu.

Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay da hazırlıklarda son aşamaya gelen ana sınıflarında incelemelerde bulundu.

Alpay, yaptığı açıklamada, ana sınıfı için gerekli materyalin İtalya'dan temin edildiğini söyledi.

Sınıfların açılışının kısa zamanda yapılacağını ifade eden Alpay, "Ana sınıflarını Montessroi oyuncakları ile döşedik. Özel sınıflar oluşturduk. Yavrularımız, burada daha hızlı öğrenecek ve kendilerini geliştirebilecekler." diye konuştu.