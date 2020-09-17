'Bir Gelecek' projesi kapsamında Erzincanlı sporculara destek - Son Dakika

'Bir Gelecek' projesi kapsamında Erzincanlı sporculara destek

'Bir Gelecek' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincanlı sporculara masa tenisi ve ekipman desteği sağlandı.

'Bir Gelecek' projesi kapsamında Erzincanlı sporculara destek, System.String[]

'Bir Gelecek' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincanlı sporculara masa tenisi ve ekipman desteği sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesindeki 'Bir Gelecek' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincan'da faaliyet gösteren sporculara masa tenisi ve ekipmanı desteğinde bulunuldu.

Program, heyetin valilik ziyareti ile başladı. Ziyarette 'Bir Gelecek' projesinin Genel Koordinatörü Mustafa Alpay, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve Mustafa Akgün hazır bulundu.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, sporun insan sağlığı için önemini belirtirken, gençlerin gelişimine yaptığı katkıyı vurguladı.

Program daha sonra Vali Mehmet Makas'ın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'nun da katılımıyla Erzincan Merkez Spor Salonu'nda devam etti.

Burada bir konuşma yapan Alpay: "Spor yapmak kişiliğimize kararlılık ve özgüveni arttırmada yardımcı olur. Metabolizmamızın kendini koruması için spor düzenli ve kontrollü yapılmalıdır. Spor günlük hayatınızda düzenli olarak yer alarak yaşam kalitenizi yükseltmektedir. Biz de çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapması ve sağlıklı kalması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Erzincan'da masa tenisi ve ekipmanı desteği programımızın 10'ncusunu gerçekleştirdik. Sporcularımıza hayırlı olsun." dedi.

Program plaket takdimi ile sona erdi. - ERZİNCAN

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mustafa Alpay, Erzincan, Valilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bir Gelecek' projesi kapsamında Erzincanlı sporculara destek - Son Dakika

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