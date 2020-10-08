Bir Gelecek'ten Afyonkarahisarlı sporculara destek - Son Dakika

Bir Gelecek Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Afyonkarahisarlı sporculara masa tenisi ve ekipmanı desteği sağlandı.

Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen Bir Gelecek Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren sporculara masa tenisi ve ekipmanı desteğinde bulunuldu.

Program, heyetin Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyareti ile başladı.

Ziyarette konuşan Vali Çiçek, katkılarından dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye, Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay'a, TMTF Başkanı Fatih Karaca'ya ve beraberindekilere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Çiçek, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzi Derici'nin da katılımıyla Afyon Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde sporun çok önemli bir katkı sağladığını kaydetti.

Sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda ruhsal, bilişsel, sosyal ve kişisel gelişiminde de spor, önemli bir rol oynadığını belirten Alpay, "Bu sebeple masa tenisi ekipmanı desteği programımızın 11.'sini Afyonkarahisar'da düzenledik. Sporculara hayırlı olmasını temenni ederim. Bizlere destek veren Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye, TMTF Başkanı Fatih Karaca'ya, Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Program plaket takdimi ile sona erdi.