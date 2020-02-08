Bir genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün, bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evine gittikleri Raşit A'yı (21) vücudunun 8 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulmuştu.

Eskişehir 'de bir genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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