Eskişehir'de bir gencin apartmandan atılarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı dava - Son Dakika
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Eskişehir'de bir gencin apartmandan atılarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı dava

22.02.2023 13:02
Eskişehir'de bir gencin apartmandan atılarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı dava

Eskişehir'de darbettikleri genci apartmanın üçüncü katından atarak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de darbettikleri genci apartmanın üçüncü katından atarak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) ile maktul Gökhan Kısacık'ın (26) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya, sanıklar tarafından hayati tehlike arz edecek şekilde darbedildiğini öne süren müşteki Sırrı S. (60) ilk kez katıldı.

İfadesi alınan Sırrı S, olay günü sanıkların kendisinden sonra maktulü de darbettiklerini savunarak, şunları anlattı:

"Tutuklu sanıklardan Mesut'u tanıyorum, diğerlerini tanımam. Kendisinden 10 bin lira borç almıştım. Olay tarihinden 2 gün önce 12 bin lira olarak geri ödedim. Ben dernek lokali işletiyordum. Mesut'tan borç aldıktan sonra kendisi beni sıklıkla arayıp huzuruz etmeye başladı. İşletmiş olduğum dernek lokaline gelip huzursuzluk çıkarıyordu. Kendisine herhangi bir borcum da kalmamıştı. Maktul Gökhan benim evladım gibiydi. Olay akşamı maktulle bir mekanda oturup alkol aldık. Sonra lokale geçtik. O gün kimse yokken kapı zili çalınca maktul kapıyı açtı. İçeriye sanıklar girdi. Sanık Mert, girer girmez tornavidaya benzer bir aletle bana saldırdı. Sonra da Mesut bana saldırdı. Sanık Emine B. de diğer sanıklara 'korkmayın beni taciz etti' deriz şeklinde konuşuyordu."

Sanıklardan Emine B'nin de darp olayına karıştığını öne süren Sırrı S, "Sanıklar bana birlikte saldırınca ne olduğunu anlayamadım ve bir şey yapamadım. Maktul 'yapmayın etmeyin' diye bağırdı ama dinlemediler. Beni çok kötü dövdükleri için yerimden dahi kalkamadım. Bu kez sanıklar Mert ve Emine maktule saldırmaya başladılar. Yarı baygın olduğum için sadece sesleri duyuyordum. Sadece sanık Emine'nin 'çocuk düştü' şeklinde söylemesini hatırlıyorum. Sonra masanın üstünde bulunan bana ait telefonu Emine'nin elinde gördüm. Çıkıp gittiler. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Üzerlerine atılı suçlamaları reddeden sanıklar Emine B, Mert E. ile Mesut T, maktulün kendisinin pencereden atladığını, S.S'yi de öldürme kasıtlarının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde geçen yıl 30 Haziran'da, İstiklal Mahallesi Demirciler Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Gökhan Kısacık (26) ve Sırrı S. (60) ile Emine B, Mert E. ve Mesut T. arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, Kısacık ile Sırrı S. darbedilmişti.

Ağır yaralı halde olay yerinden kaçan Gökhan Kısacık, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, Kısacık'ı üçüncü kattan attıkları iddia edilen 3 şüpheli, Emine B, Mert E. ve Mesut T'yi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalamıştı. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan sanıklar hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de bir gencin apartmandan atılarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı dava - Son Dakika

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