Bir gencin dramı
1 saat önce
Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği oyun, 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak.
Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği oyun, 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak. Florian Zeller'in imzasını taşıyan "Evlat", anne ve babası ayrıldıktan sonra yeni hayatına tutunmaya çalışan bir gencin dramını anlatıyor. Oyunun yapımcılığını ise Nisan Ceren Göçen üstleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:40
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