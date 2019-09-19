Son Dakika Haberleri: Bir gencin dramı
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Bir gencin dramı

1 saat önce

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği oyun, 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak.

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Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği oyun, 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak. Florian Zeller'in imzasını taşıyan "Evlat", anne ve babası ayrıldıktan sonra yeni hayatına tutunmaya çalışan bir gencin dramını anlatıyor. Oyunun yapımcılığını ise Nisan Ceren Göçen üstleniyor.

İbrahim Çiçek, Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:40 
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