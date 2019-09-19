Bir gencin dramı

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği oyun, 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak. Florian Zeller'in imzasını taşıyan "Evlat", anne ve babası ayrıldıktan sonra yeni hayatına tutunmaya çalışan bir gencin dramını anlatıyor. Oyunun yapımcılığını ise Nisan Ceren Göçen üstleniyor.