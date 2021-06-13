Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin polise havai fişek atması
Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi
Göstericilerin ateş yakarak yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Kaynak: AA
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