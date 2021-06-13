Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor - Son Dakika

Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin polise havai fişek atması Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi Göstericilerin ateş yakarak yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin polise havai fişek atması Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi Göstericilerin ateş yakarak yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

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