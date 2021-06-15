Bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor - Son Dakika

Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler
Göstericilerin konuşması
Göstericilerin slogan atması
Sivil toplum aktivisti ve Sidi Hüseyin gençliğinin sözcüsü Hassan Al Kasimi
TUNUS - Tunus'ta geçen hafta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplana göstericiler, polis şiddetini protesto ederek slogan attı.
Kaynak: AA
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