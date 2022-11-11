Yıllar sonra köyüne döndü! Karşısına çıkan akrabasının tepkisi olay oldu - Son Dakika
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Yıllar sonra köyüne döndü! Karşısına çıkan akrabasının tepkisi olay oldu

11.11.2022 12:28

Yıllarca aradan sonra köyüne dönen genç, karşısına çıkan ilk akrabasının tepkisini görüntüledi. Kadının genci karşısında görünce ağladığı anlar dikkat çekti.

Sosyal medyada bir genç tarafından paylaşılan video büyük ilgi gördü. Aradan yıllar geçtikten sonra köyüne dönen genç, akrabalarının tepkisini kamera kaydına aldı.

AĞIR ADIMLARLA EVE GİRDİ

Gencin videonun başında ağır adımlarla bir eve girdi. Bu sırada karşısına yaşlı bir akrabası çıktı. Kadın, önce duraksadı ancak daha sonra genci tanıdı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şaşkınlığını kısa sürede üzerinden atan kadının ağlamaya başladığı görüldü. Bu duygusal anlar binlerce görüntülenme aldı.

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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

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