Sosyal medyada bir genç tarafından paylaşılan video büyük ilgi gördü. Aradan yıllar geçtikten sonra köyüne dönen genç, akrabalarının tepkisini kamera kaydına aldı.
Gencin videonun başında ağır adımlarla bir eve girdi. Bu sırada karşısına yaşlı bir akrabası çıktı. Kadın, önce duraksadı ancak daha sonra genci tanıdı.
Şaşkınlığını kısa sürede üzerinden atan kadının ağlamaya başladığı görüldü. Bu duygusal anlar binlerce görüntülenme aldı.
Son Dakika › Yaşam › Yıllar sonra köyüne döndü! Karşısına çıkan akrabasının tepkisi olay oldu - Son Dakika