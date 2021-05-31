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Bir girişimin başarılı olması süreç, sistem ve yapı planlamasına bağlı - Son Dakika

Bir girişimin başarılı olması süreç, sistem ve yapı planlamasına bağlı

31.05.2021 10:47
Bir girişimin başarılı olması süreç, sistem ve yapı planlamasına bağlı, System.String[]

Bir girişimin şans değil, bilimsel bir çalışma sonucu başarılı olabileceğini söyleyen Danıs¸manlık Akademisi kurucusu Fatih Çoban, insan faktörünün önemine de vurgu yaptı.

Bir girişimin şans değil, bilimsel bir çalışma sonucu başarılı olabileceğini söyleyen Danıs¸manlık Akademisi kurucusu Fatih Çoban, insan faktörünün önemine de vurgu yaptı. Çoban, süreç, sistem ve yapı planlamalarına dikkat çekti.

Tu¨rkiye'de giris¸im ekosistemi hızla bu¨yu¨rken, yerli giris¸imlerin bas¸arıyı yakalayabilmesi ic¸in bas¸vurdukları yo¨ntemler yakından izleniyor. Danıs¸manlık Akademisi kurucusu Fatih Çoban giris¸imlerin kurulus¸ as¸amasından itibaren takip edebilecekleri ve bilimsel bir temele sahip "YaKaN" yo¨ntemiyle ilgili detayları aktardı.

Bir giris¸imin bas¸arılı olabilmesi ic¸in neler yapması gerektigˆini, 6 yılda 22 u¨lkede kendi alanında bas¸arılı 50'den fazla giris¸imciyle go¨ru¨s¸erek bulmaya c¸alıs¸tıgˆını so¨yleyen Fatih Çoban, "Sonuçta ulaştıgˆım noktada giris¸imciligˆin bir s¸ans degˆil; bilimsel bir c¸alıs¸ma oldugˆunu go¨rdu¨m. O¨ncelikle bir giris¸imin yola c¸ıkmadan o¨nce, bas¸arılı olup olamayacagˆını hesaplamaya c¸alıs¸ması ve bunun u¨zerinden analizler yapmak son derece anlamsız. Çünkü istatistik bilimi kurulan her yeni girişimin batma ihtimalini yüzde 95 olarak gösterir. Oysa yazı tura attıgˆınızda dahi yanlıs¸ tahminde bulunma ihtimaliniz yüzde 50'dir. Akıl ve iradesi olmayan paranın insanların kurdugˆu giris¸imlerden daha bas¸arılı olması da mu¨mku¨n degˆildir. Fakat burada insan faktörü vardır. Doğru bir kafa yapısı ile işe başlanırsa ve daha başlangıçtan itibaren süreç, sistem ve yapı planlanırsa bu istatistiği yanlış çıkarabiliriz" dedi.

Elon Musk, Tony Robbins ve Russel Brunson gibi bas¸arılı isimlerin hayatlarından o¨rnekler veren Fatih C¸oban, "Elon Musk 7 giris¸imini birden milyarlarca dolar degˆere ulas¸an dev s¸irketlere do¨nu¨s¸tu¨rdu¨. Tony Robbins 72 s¸irketi idare ederek 6 milyar dolara yakın gelir u¨retiyor. Benim de ic¸erisinde bulundugˆum bir konus¸masında Tony Robbins, 'I·nsanlar benim 72 s¸irketi nasıl idare ettigˆimi du¨s¸u¨nu¨yor. Ben sadece KPI takip ediyorum. Buradan c¸ıkartılacak sonuc¸ ile; ekibinizdeki herkesin rolu¨ne uygun sorumlulukları ve performans takip sistemleri olmalıdır' dedi. Russel Brunson ise 5 yıl gibi kısa bir su¨rede hic¸bir yatırım almadan milyar dolarlık degˆerde bir s¸irket kurdu. U¨c¸ isme de bakıldıgˆında ortak noktaları; yetkinlik, ku¨ltu¨r ve netlik ins¸ası (YaKaN). Temel prensipleri ise s¸irketlerine danıs¸man go¨zu¨yle bakmaları. Sistemin ve operasyonun ic¸inde degˆil; u¨stu¨nde kalarak bu¨yu¨k resme konsantre olmaları" diye konuştu.

EKİP KURARKEN YETKİNLİK İNŞASI GÖZ ÖNÜNDE OLMALI

Yetkinlik; yetenek, bilgi, tecrübe ve tutumun bir araya gelmesiyle ortaya çıktığına vurgu yapan Çoban, "Yani ekibinizdeki insanları veya yeni işe alacağınız insanları yalnızca bilgileri ile değil davranış karakterleri, motivasyonları ve tutumları ile de değerlendirmek lazım. Yetkinlik ins¸asının bas¸arılı bir giris¸imin ilk kuralıdır. Ya-KaN sisteminin yetkinlik ayagˆında, giris¸imlerin yo¨neticileri A kalite beyinleri kendi vizyonları ve s¸irket misyonları dogˆrultusunda motive edebilmelidir. Jack Ma, bir konus¸masında 'Benden daha zeki insanları is¸e alır, 4-5 yıl sonra patronum olabilecek kis¸ileri c¸alıs¸tırırım' diyor. A kalite beyinler; A kalite beyine sahip insanlarla c¸alıs¸mak isterken, B kalite beyinler C kalite beyinleri is¸e alıp is¸yerlerinde tabiri caizse kral olmak isterler. Elon Musk ise s¸irketlerinin gelis¸tirdigˆi yeni teknolojileri s¸ova do¨nu¨s¸tu¨rerek tanıttıgˆı organizasyonlarda yatırımcılara ya da mu¨s¸terilere seslenmek yerine, tu¨m du¨nyadaki o¨zel beyinleri ve yetenekleri s¸irketlerinde c¸alıs¸maya davet ediyor" dedi.

"NETLİK İNŞASI TÜRKİYE'DE EN FAZLA İHMAL EDİLEN KONU"

"Ekipte çalışan herkes görev tanımını, sorumluluklarını, performans değerlendirme kriterlerini çok net olarak bilmelidir, çünkü; ölçmediğiniz performansı geliştiremezsiniz." diyen Fatih C¸oban, bir giris¸imin batmaması ve hedeflerine yo¨nelik hızla adım atması ic¸in netlik ins¸ası olarak isimlendirdigˆi 7 o¨nemli adım oldugˆunu belirtti: "Bunlardan ilki pazarlamadır. Potansiyel mu¨s¸terileri sogˆuk ortamdan ılık ortama, ılıktan ise sıcak ortama c¸ekmenizi sagˆlayan sistemdir. Pazarlama sayesinde ikinci adımda satıs¸ mu¨s¸terileri ciroya c¸evirir. U¨c¸u¨ncu¨ as¸amada operasyon mu¨s¸teriyi tatmin eder. Do¨rdu¨ncu¨ ayakta yo¨netim bu¨yu¨k resme odaklanarak planlar yaparken bes¸inci adımda insan kaynakları yetkinlik ins¸ası ic¸in c¸alıs¸ır. Altıncı adım olan Ar-Ge'de u¨ru¨n ve servisleri gelis¸tirir ve son as¸amada finans, gelir gider dengesini kurar. Bu adımları uygulamak giris¸imin bas¸arılı olabilmesi ic¸in bu¨yu¨k o¨nem tas¸ıyor. Tu¨rkiye'de giris¸im ekosistemi bu adımları fazlasıyla ihtimal ediyor."

ŞİRKET KÜLTÜRÜ YALNIZCA BÜYÜK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR

Şirket içerisindeki iletişimin sağlığı için kültür inşa edilmesi gerektiğini belirten Çoban, "Ama iletişimden kastımız; yalnızca arkadaş veya aile ortamı kurmak değildir. İnsanların birbiri ile olan ilişkisi, kendileri ile olan ilişkileri ve hedefleri ile olan ilişkileridir. Bu 3 parametreden biri eksik olursa güle oynaya şirketi batırabilirler. Yani; sadece insanların birbiri ile olan ilişkisi yeterli değildir. S¸irket ku¨ltu¨ru¨ olus¸turmanın sadece bu¨yu¨k s¸irketlere o¨zgu¨ oldugˆuna dair bu¨yu¨k bir yanılgı var. Genel kanı hele bir bu¨yu¨yelim de o zaman bakarız s¸eklinde. Ancak ku¨ltu¨r ins¸ası giris¸im bu¨yu¨du¨gˆu¨nde degˆil; giris¸imin bu¨yu¨mesi ic¸in gereklidir. Bir nevi giris¸imlerin anayasası diyebiliriz. Yetkinlik ins¸ası ile bas¸layan, netlik ins¸ası ile devam eden ve ku¨ltu¨r ins¸ası ile biten YaKaN formu¨lu¨ giris¸imcilikte bas¸arının bir s¸ans ile degˆil; kurallar bu¨tu¨nu¨ ile oldugˆunu go¨steriyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Bir girişimin başarılı olması süreç, sistem ve yapı planlamasına bağlı

Elon Musk, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bir girişimin başarılı olması süreç, sistem ve yapı planlamasına bağlı - Son Dakika Ekonomi


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