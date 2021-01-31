Bir görme engellinin emojilerle imtihanı - Son Dakika

Bir görme engellinin emojilerle imtihanı

31.01.2021 07:32
Bir görme engellinin emojilerle imtihanı, System.String[]

'İletişim çağındayız' deniyor hep. İnsanlık tarihinin hangi çağında iletişim yoktu ki? Ama evet, artık yüz yüze olmadan da iletişim kuruyoruz.

'İletişim çağındayız' deniyor hep. İnsanlık tarihinin hangi çağında iletişim yoktu ki? Ama evet, artık yüz yüze olmadan da iletişim kuruyoruz. Bir atölye çalışmasında aynı kurumda beş yıl birlikte çalışıp hiç yüz yüze gelmemiş iki insanın karşılaşmasına şahit olmuştum. Bizim atölye karanlıkta yapılıyor. Başlamadan önce birbirlerini tanımamışlar,  sonra  karanlıkta seslerinden ayırt etmişler birbirlerini.

Konuya başka bir yönden bakarsak... Her gün birçok insanla sosyal medya üzerinden haberleşiyoruz. Hatta elimizde görüntülü konuşma fırsatı da var. Ama ona bile zaman bulamıyoruz, iletişimi yazışarak sürdürüyoruz. Fakat yazarken duyguları kaybediyoruz. Bazı kısa ifadeler çıktı ortaya. 'Hadi görüşürüz' yerine sadece 'Hadi g' diye bir mesaj gelebiliyor ya da sesli harfleri çıkarıp yazanlar var.

Toplumdan soyutlanıyorlar

Başınıza gelebilir, işitme engelli arkadaşlarımız yazma konusunda bizim gibi olamayabiliyor. Çünkü işaret dilinde ekler yok. Mastarlardan oluşan, anlam vermesi zor cümlelerle karşılaşabilirsiniz, "Ben gel istemek yarın anne izin ver" gibi. Bir de işaret dilinde günlük kullandığımız kelimelerin sadece yüzde 40'ı var. Ekler de olmayınca iş daha da zorlaşıyor. Doktora gittiklerinde, günlük alışverişlerinde sorunlar baş gösteriyor. Düşünün, kendinizi sözlü olarak savunamadığınız her alanda bir tercümana ihtiyacınız var. Bu da soyutlanıp sadece kendilerinden oluşan bir toplum oluşturmalarına sebep oluyor. Yani ne kadar çok insan işaret dili ögrenirse topluma karışma şansları da o kadar yükseliyor.

Bir de konuşma zorluğu çekenler var, bazı kelimeleri komik telaffuz ediyorlar. Biz bu duruma gülünce hiç konuşmamayı seçiyorlar. ya da yardım ettiğimizi düşünerek kekeleyenlerin cümlelerini tamamlıyoruz. Onlar da "Sabredemiyorsunuz" diye üzülüyorlar.

Yazışmada emojiler var bir de. Görünce oluyor da görmeyince yanlış anlaşılıyor. Bazı ekran okuyucular bunları tanımıyor. Gülen yüz gibi basit olanlar bir nebze anlaşılıyor. Ama alı al, moru mor yüz var mesela... Utandı mı, kızdı mı, korktu mu? Gözleri yaşlı gülen yüz ya da... Mutluluk gözyaşı mı döküyor ya da çok gülmekten gözleri mi yaşardı? Bilgisayarda daha da büyük sorun oluyor. Çünkü çoğunu bilgisayar rakam ya da noktalama işareti olarak seslendiriyor. Çık içinden çıkabilirsen...

Kendimce şöyle bir çözüm buldum; eğer bir emoji göndereceksem, surat ifademi cümle olarak yazıyorum: Utanmış yüz, kızgın yüz, gülen yüz, gülmekten yerlere yatan adam gibi... Bunlar gibi şekillerden bağımsız olarak binlerce üretebiliriz, hayallerimize kalmış... Hep güzel emojiler dolsun hayatınıza!

Bir görme engellinin emojilerle imtihanı

Atölye, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir görme engellinin emojilerle imtihanı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor 15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var         
22:35
Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş         
21:35
Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi         
20:26
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Burak Deniz'den samimi itiraf: Didem'le gizlimiz saklımız yok Burak Deniz'den samimi itiraf: Didem'le gizlimiz saklımız yok         
09:18
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 07:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir görme engellinin emojilerle imtihanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei