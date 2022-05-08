Bir grup ABD'li diplomat, Rusya'nın "Zafer Günü" öncesi Kiev'e döndü - Son Dakika

Rusya'nın 9 Mayıs'ta kutlayacağı "Zafer Günü" öncesi, şubat ayında tahliye edilen ABD'li diplomatların bir kısmı ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine döndü.
Amerikan basınına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde görevli bazı diplomatların Kiev'e döndüğünü bildirdi.
Yetkililer, Ukrayna'daki büyükelçiliğin yakında faaliyetlerini tekrar başlatacağını ve ABD bayrağının göndere çekileceğini kaydetti.
Söz konusu adımın Rusya'nın "Zafer Günü" öncesi gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: AA
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